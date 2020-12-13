13.12.2020 (09:49)
Расчеты ракетных систем С-300В ЗВО отразили воздушную атаку на учении в Подмосковье
Военнослужащие зенитного ракетного соединения Западного военного округа, дислоцированного в Московской области, провели тренировку по отражению воздушной атаки условного противника.
Боевые расчёты зенитных ракетных систем С-300В совершили марш на технике в назначенный район и приступили к дежурству по противовоздушной обороне. На марше С-300В приводится в боевое положение за пять минут. В ходе тренировки было отработано свыше 50 различных задач по обнаружению и сопровождению воздушных целей, имитировавших самолеты и крылатые ракеты. После захвата целей по ним были произведены электронные пуски ракет.
Всего в тренировке задействовано свыше 200 военнослужащих ЗРС танковой армии ЗВО и порядка 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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