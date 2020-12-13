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13.12.2020 (12:48)

Юнармейцы отряда «Октябрьский резерв» стали лучшими на юге России по итогам 2020 года

Воспитанники отряда «Октябрьский резерв» ростовского регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» стали лучшими на юге России по итогам 2020 года.

Юнармейцев поздравили представители командования 150-й мотострелковой дивизии ЮВО. Ребятам вручили благодарственные письма и грамоты.

Основными критериями оценки для отбора победителей были показатели ежемесячного рейтинга активности, работа в социальных сетях и СМИ, личные достижения юнармейцев, участие в акциях и мероприятиях регионального и Главного штаба Движения, исполнительская дисциплина руководителей отрядов и местных отделений.

С начала существования ростовского регионального отделения ВВПОД «Юнармия» было создано 559 юнармейских отрядов, которые объединяют более 13 тыс. школьников в 45 муниципальных образованиях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Награждения , Социальное развитие , Юнармия
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