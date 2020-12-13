13.12.2020 (12:41)

На юге России в рамках осеннего призыва 2020 года в Вооруженные Силы отправлено около 24 тысяч человек

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников рассказал о результатах осеннего призыва 2020 года. «В войска отправлено около 24 тыс. человек, план призыва выполнен на 95 процентов. Всего военными комиссариатами субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО до конца декабря будут призваны свыше 26 тыс. граждан», – сказал ое.

По словам командующего войсками ЮВО, в рамках реализации программы «Водитель» для комплектования соединений и воинских частей в войска направлены около 500 новобранцев, имеющих водительские удостоверения различных категорий. В настоящее время завершают обучение в автошколах ДОСААФ еще около 1,5 тыс. будущих военнослужащих.

«Реализация данной программы позволит до конца года укомплектовать водительские должности в войсках округа более чем на 96 процентов», – подчеркнул генерал армии Александр Дворников.

В некоторых субъектах юга России, например, в республиках Северного Кавказа, отправки молодых людей в войска уже завершены. Из Крыма и Севастополя в войска ЮВО будет отправлено всего около 3 тыс. человек.

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