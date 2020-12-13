13.12.2020 (12:37)

В Дагестане идет вакцинация личного состава экипажей кораблей Каспийской флотилии

В Дагестане, в пункте базирования соединений Каспийской флотилии (КФл), проходят профилактические мероприятия и вакцинация личного состава экипажей кораблей. В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний среди военнослужащих, проходящих службу в корабельных соединениях флотилии, проводится вакцинация офицерского состава, мичманов и моряков.

Сформированная прививочная бригада военных медиков КФл применяет поступившие вакцины «Флю-М», «Альгавак», «Вакцина коревая» и «АДС-М». В амбулаториях кораблей оборудованы и развёрнуты прививочные пункты, обеспечена стопроцентная явка личного состава.

Медицинские специалисты перед проведением профилактических мероприятий подготовили имущество и медицинское оборудование для вакцинации, проверили укомплектованность сумок неотложной помощи. Кроме того, была организована выдача в подразделения прививочного материала, а также расходного медицинского имущества и медикаментов.

В береговой базе подготовлен и укомплектован санитарный автомобиль для перевозки экстренных больных на случай возникновения неотложных состояний во время вакцинации. Организовано взаимодействие с поликлиникой ФГКУ «412 ВГ» в городе Каспийске.

Всего в рамках первого этапа профилактических мероприятий получат вакцину около 300 военнослужащих КФл.

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