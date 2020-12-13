13.12.2020 (12:31)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье на учении по антитеррору обезвредили условную бандгруппу при попытке захвата штаба

Подразделение антитеррора общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, отработало отражение нападения условных диверсионных групп незаконных вооруженных формирований (НВФ). В ходе тактико-специального учения военнослужащие ВВО отразили нападение условного НВФ на контрольно-пропускной пункт (КПП) штаба объединения.

Дежурное подразделение оперативно прибыло к месту выполнения задачи, блокировало участок местности, окружило и накрыло штурмом захваченный объект. В результате оперативных действий члены условного НВФ были обезврежены.

С целью приближения тренировок к реальным боевым условиям были использованы различные имитационные средства.

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