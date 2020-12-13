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13.12.2020 (10:00)

Танкисты ВВО в Бурятии отмечают 78 годовщину Тацинского рейда

Военнослужащие танкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в  Республике Бурятия, отмечают 78-ю годовщину с начала Тацинского рейда.

Танковое соединение ВВО в Бурятии является правопреемником 4-й гвардейской танковой бригады, которая входила в 24-й танковый корпус. Данный корпус в декабре 1943 года за успешное проведение Тацинского рейда по праву получил почетное наименование «Тацинский».

Справочно:

Тацинский рейд генерал-майора Василия Баданова стал одной из славных страниц Великой Отечественной войны. В декабре 1942 года, когда обстановка под Сталинградом оставалась очень напряженной, войска его 24-го танкового корпуса прорвали фронт и вышли к немецкому тыловому аэродрому, который располагался в станице Тацинской и использовался для обеспечения снабжения окруженной советскими войсками армии Паулюса. За этот подвиг 26 декабря 1942 года танковый корпус был переименован во 2-й Гвардейский, ему было присвоено наименование «Тацинский», а сам генерал Василий Баданов был награжден орденом Суворова II степени за номером один.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Восточный военный округ , Годовщины
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