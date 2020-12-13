13.12.2020 (12:09)

В Якутии проведен смотр-конкурс на лучшие военно-патриотические клубы и юнармейские отряды региона

В Якутии проведен республиканский смотр-конкурс военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. Целью конкурса стала оценка эффективности деятельности военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов образовательных организаций региона.

В связи с пандемией конкурс проведен в заочной форме. Всего было рассмотрено 25 заявок из 15 муниципальных районов и городских округов региона. На суд жюри были представлены не только реализованные проекты, но и учитывались проводимая военно-патриотическая работа, вовлечение детей в общественно-значимые акции, активности в социальных сетях, работу со СМИ и масштабность проведенных мероприятий.

По результатам конкурса среди военно-патриотических клубов первое место занял военно-патриотический клуб «Патриот» МБОУ «Эльгяйская СОШ» Сунтарского улуса. Среди юнармейских отрядов первое место было отдано отряду «Юнармия» г. Алдан Алданского района. Победа в смотре-конкурсе – это не только поощрение, но и высокая оценка деятельности по развитию юнармейского движения, опыт и точка роста для дальнейшего развития.

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