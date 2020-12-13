13.12.2020 (11:59)

В амурском объединении Восточного военного округа состоялся парковый день

В воинских частях Восточного военного округа (ВВО) в целях поддержания высокой боевой готовности к применению вооружения и военной техники состоялся парковый день, который начался с практических занятий командирами подразделений по доведению и изучению требований безопасности при работе на технике.

В ходе мероприятия прошли практические занятия по технической подготовке. Проведены тренировки с личным составом пожарных команд, проверены дежурные транспортные средства. Штатными экипажами на всех образцах вооружения и военной техники проведён контрольный осмотр, обслуживание топливных систем и аккумуляторных батарей на учебных машинах, а также наведен порядок в парках и прилегающей к ним территории.

Качество проведенных работ проверили командиры соединений и воинских частей и их заместители по вооружению.

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