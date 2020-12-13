Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.12.2020 (11:56)

Радиотренировка со связистами ВВО прошла в Бурятии

С офицерами управления соединений, военнослужащими подразделений войск связи общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, состоялась масштабная радиотренировка.

В ходе практической части специалисты отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием различных каналов между пунктами управления и другими абонентами. Также была проверена работа современной специальной аппаратуры. 

Кроме того, военнослужащие выполнили нормативы и учебные задачи по установлению связи на коротковолновых и ультракоротковолновых радиостанциях в полевых условиях.

К мероприятиям было привлечено более 500 человек, задействованы современные командно-штабные машины  «Артек» и радиостанции  «Азарт».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Праздничные мероприятия ко дню образования части состоялись в полку РХБ защиты амурского объединения ВВО
С артиллеристами псковского соединения ВДВ проведено занятие по стрельбе из стрелкового оружия
Драматический театр Тихоокеанского флота подготовил для юных жителей Владивостока новую Новогоднюю программу
Со сборного пункта в Бурятии в научную роту Минобороны РФ отправился служить единственный призывник на территории ВВО

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false