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13.12.2020 (11:52)

Праздничные мероприятия ко дню образования части состоялись в полку РХБ защиты амурского объединения ВВО

Личный состав полка радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированный на территории Амурской области, отметил 6-ю годовщину со дня образования воинской части. На территории соединения был организован праздничный митинг и концерт творческих коллективов подразделений. Все мероприятия проведены в соответствии со строгими мерами противоэпидемического характера.

Мероприятие началось с выноса Боевого Знамени части. В ходе митинга командование поздравило личный состав с днём основания части. Поздравления также прозвучали от приглашенных ветеранов военной службы и представителей общественноти. Наиболее отличившимся военнослужащим, добившимся наилучших результатов в боевой подготовке, были вручены грамоты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , Годовщины
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