13.12.2020 (11:40)
В мотострелковом соединении ЦВО под Оренбургом прошел турнир по мини-футболу
В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих.
В чемпионате приняли участие шесть команд, представлявших свои воинские подразделения. Игры проходили в два тайма по 15 минут. По итогам турнира первое место заняла команда артиллерийского подразделения, второе – мотострелкового, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.
Соревнования по мини-футболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.
Новости по теме:
Сотрудники ВАИ Кемеровской области провели занятия с военными водителями на тему предрейсовых медосмотров
В день памяти святого апостола Андрея Первозванного на Черноморском флоте освятили Андреевские флаги кораблей
Метки: