13.12.2020 (11:40)

В мотострелковом соединении ЦВО под Оренбургом прошел турнир по мини-футболу

В мотострелковом соединении Центрального военного округа, дислоцированном в Оренбургской области, прошел турнир по мини-футболу среди военнослужащих.

В чемпионате приняли участие шесть команд, представлявших свои воинские подразделения. Игры проходили в два тайма по 15 минут. По итогам турнира первое место заняла команда артиллерийского подразделения, второе – мотострелкового, замкнула тройку лидеров команда из управления соединения.

Соревнования по мини-футболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.

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