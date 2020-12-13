13.12.2020 (11:34)

В самой крупной мотострелковой бригаде России отметили 79-летие со дня образования

Военнослужащие мотострелкового соединения ЦВО, дислоцированного в Оренбургской области, отпраздновали 79-ю годовщину со дня образования.

На территории Тоцкого гарнизона прошел митинг и возложение цветов к Мемориалу памяти воинам, погибшим при исполнении воинского долга. На торжественном мероприятии с поздравительной речью выступили командир соединения полковник Андрей Трифонов, представители администрации района и поселка, а также юнармейцы. Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены памятными медалями и поощрены почетными грамотами. По завершении митинга с музыкальной программой выступил военный оркестр.

21-я отдельная гвардейская мотострелковая Омско-Новобугская Краснознамённая, ордена Богдана Хмельницкого бригада - соединение Центрального военного округа. Организационно входит в состав 2-й общевойсковой армии и имеет на вооружении танки Т-72Б3, самоходные гаубицы Мста-С, реактивные системы залпового огня «Град», а также боевые машины пехоты БМП-2М и беспилотные летательных аппарата «Орлан-10».

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