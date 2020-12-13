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13.12.2020 (11:28)

С артиллеристами псковского соединения ВДВ проведено занятие по стрельбе из стрелкового оружия

В псковском гвардейском соединении Воздушно-десантных войск проведено занятие по огневой подготовке с военнослужащими артиллерийских подразделений, отработавших нормативы по подготовке штатного оружия к бою и выполнивших упражнения контрольных стрельб на меткость из автомата АК-74М по неподвижной мишени с места и по появляющимся мишеням со сменой огневой позиции.

Плановые занятия проведены с целью повышения практических навыков, изучения тактико-технических характеристик различного стрелкового оружия и отработки нормативов по стрельбе военнослужащими артиллерийских подразделений.

Десантники-артиллеристы сдали нормативы по разборке и сборке оружия, заряжанию магазина, изготовки к бою и отработали метание учебной гранаты.

Всего к занятию было привлечено более 100 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Командование Воздушно-десантных войск
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