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13.12.2020 (11:23)

Сотрудники ВАИ Кемеровской области провели занятия с военными водителями на тему предрейсовых медосмотров

В Кемеровской области военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) совместно с Госавтоинспекцией проверили, как проводятся предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей, проводимые в воинских частях.

Также военные инспекторы провели профилактические беседы с водителями в воинских частях и соединениях региона. Инспекторы ВАИ напомнили военнослужащим о нормах действующего законодательства в сфере безопасности дорожного движения, акцентируя внимание на недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Безопасность , ВАИ
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