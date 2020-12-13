13.12.2020 (11:11)

В военной школе поваров ЗВО в Подмосковье введена в эксплуатацию современная столовая на 500 посадочных мест

В рамках реализации программы по обустройству (модернизации) военных объектов Западного военного округа, в военной школе поваров ЗВО, дислоцируемой в Московской области, прошла церемония ввода в эксплуатацию новой современной столовой на 500 посадочных мест. В торжествах приняли участие, начальник Управления (продовольственного) Департамента ресурсного обеспечения МО РФ полковник Сергей Нихельман, начальник продовольственной службы ЗВО полковник Виктор Таразевич, командование и военнослужащие школы поваров, а также специалисты военно-строительного комплекса Минобороны, которые проектировали и возводили здание.

«С каждым днем мы совместно с вами развиваем учебно-материальную базу для качественного обучения младших специалистов продовольственной службы. И в итоге сегодня в этот торжественный день мы с вами открываем объект учебно-материальной базы Военной школы поваров-новую столовую, которая полностью соответствует современным требованиям. Новая столовая-это новые возможности, что позволит преподавателям школы готовить младших специалистов продовольственной службы на более высоком уровне» сказал полковник Сергей Нихельман.

По завершении церемонии в только что открытом зале для военнослужащих был организован праздничный обед, а также проведен день национальной кухни России.

Данное сооружение построено по современной технологии блочно-модульного строительства всего за 1.5 месяца. Построенные помещения столовой оснащены электрическими котлами общим объемом около 900 литров, 50-ю единицами современного технологического оборудования и приспособлений для приготовления вкуснейших блюд.

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