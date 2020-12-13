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13.12.2020 (10:54)

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного на Черноморском флоте освятили Андреевские флаги кораблей

В Севастополе в день памяти святого апостола Андрея Первозванного во Владимирском соборе, усыпальнице русских адмиралов, состоялся чин торжественного освящения Андреевских флагов боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота (ЧФ), в котором приняли участие представители экипажей всех корабельных соединений флота.

Службу возглавил Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, который отслужил молебен апостолу Андрею Первозванному, освятил Андреевские флаги и передал их командирам кораблей, катеров и капитанам судов.

В молебне по освящению флагов приняли участие порядка 50 моряков из состава экипажей кораблей и судов флота. Мероприятие прошло с соблюдением социальной дистанции и противоэпидемических ограничений, действующих в регионе.

Традиция освящение корабельных флагов на ЧФ была возобновлена в 1997 году после окончательного определения российского статуса флота.

Церемония  проходит ежегодно в день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Социальное развитие , Религия
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