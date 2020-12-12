12.12.2020 (22:54)

В 8 общевойсковой армии ЮВО прошёл III чемпионат по армейскому гиревому рывку

В 8 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) среди соединений и воинских частей прошёл III чемпионат по армейскому гиревому рывку.

В соревнованиях приняли участие 111 военнослужащих, из них 22 женщины. Участники боролись за призовые места в 5 весовых категориях и 3 возрастных группах, в дисциплине рывок гири поочередно левой и правой рукой.

Лучшие результаты показали военнослужащие танкового полка 150 мотострелковой дивизии и разведчики соединения, которые и заняли первые места.

Среди участников чемпионата было 8 мастеров спорта, 16 кандидатов в мастера спорта и более 50 спортсменов, имеющих спортивные разряды.

Победители чемпионата в составе сборной команды от 8 общевойсковой армии поборются за медали на чемпионате ЮВО по гиревому спорту.

Справочно:

Гиревой рывок – одна из дисциплин классического двоеборья в гиревом спорте. На выполнение упражнения дается двенадцать минут, при этом используются снаряды трёх весов: 16, 24 и 32 килограмма. От их выбора зависит подсчет засчитанных рывков.

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