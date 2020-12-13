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13.12.2020 (00:00)

Военнослужащие дальней авиации провели тренировку с подразделениями по противодействию терроризму

В Саратовской области на базе Энгельсского соединения дальней авиации прошла первая в новом учебном периоде комплексная тренировка с подразделениями антитеррора.

Перед участниками динамического розыгрыша стояли задачи по оперативному прибытию в заданный район, занятию исходных позиций и огневых рубежей и своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка.

В результате решительных действий подразделения антитеррора, нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.

Медицинский состав отделения подразделения антитеррора отработал эвакуацию раненых военнослужащих в безопасную зону и оказание первой медицинской помощи.

Особое внимание уделялось поиску возможных взрывчатых объектов находящихся на земле, под снежным покрытием.

Для создания наиболее реалистичной обстановки в ходе учений было использовано значительное количество средств имитации - холостые патроны,  взрывпакеты.

Комплексная тренировка прошла под руководством начальника штаба соединения гвардии полковника Евгения Шмидтке.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , ВВС
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