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13.12.2020 (00:00)

Драматический театр Тихоокеанского флота подготовил для юных жителей Владивостока новую Новогоднюю программу

Артисты Драматического театра Тихоокеанского флота в канун Нового года подготовили для детей новую новогоднюю программу «Новый год в Лукоморье». Она представляет собой постановку на основе самых известных сказок А.С. Пушкина.

 Вместе с пушкинскими персонажами, такими как Ученый кот, Баба Яга, Леший, князь Гвидон, юных жителей Владивостока ждет традиционное поздравление и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

 Новогодние представления будут проходить на сцене Андреевского зала Дома офицеров Тихоокеанского флота 26 и 27 декабря, а также со 2 по 6 января 2021 года. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот
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