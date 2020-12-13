13.12.2020 (00:00)
Драматический театр Тихоокеанского флота подготовил для юных жителей Владивостока новую Новогоднюю программу
Артисты Драматического театра Тихоокеанского флота в канун Нового года подготовили для детей новую новогоднюю программу «Новый год в Лукоморье». Она представляет собой постановку на основе самых известных сказок А.С. Пушкина.
Вместе с пушкинскими персонажами, такими как Ученый кот, Баба Яга, Леший, князь Гвидон, юных жителей Владивостока ждет традиционное поздравление и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
Новогодние представления будут проходить на сцене Андреевского зала Дома офицеров Тихоокеанского флота 26 и 27 декабря, а также со 2 по 6 января 2021 года.
Новости по теме:
Со сборного пункта в Бурятии в научную роту Минобороны РФ отправился служить единственный призывник на территории ВВО
В Амурском объединении ВВО состоялись первые стрельбы артиллерии зимнего периода обучения с применением современных систем «Мста-С»
В объединении ВВС и ПВО Восточного военного округа завершилась проверка летных навыков руководящего состава авиачастей
Артиллеристы армейского корпуса ВВО на Сахалине провели боевые стрельбы из систем залпового огня «Град»
Метки: