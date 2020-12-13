13.12.2020 (00:00)

Драматический театр Тихоокеанского флота подготовил для юных жителей Владивостока новую Новогоднюю программу

Артисты Драматического театра Тихоокеанского флота в канун Нового года подготовили для детей новую новогоднюю программу «Новый год в Лукоморье». Она представляет собой постановку на основе самых известных сказок А.С. Пушкина.

Вместе с пушкинскими персонажами, такими как Ученый кот, Баба Яга, Леший, князь Гвидон, юных жителей Владивостока ждет традиционное поздравление и подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодние представления будут проходить на сцене Андреевского зала Дома офицеров Тихоокеанского флота 26 и 27 декабря, а также со 2 по 6 января 2021 года.

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