12.12.2020 (18:58)

Командующий войсками ЦВО вручил награды военнослужащим по итогам совместного учения спецназа РФ и Узбекистана

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин наградил участников совместного учения подразделений специального назначения ЦВО и вооруженных сил Республики Узбекистан. Военнослужащим были вручены ведомственные медали и ценные подарки.

Основной этап прошел 12 декабря на полигоне "Термез". Всего к учению привлекалось около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

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