13.12.2020 (00:00)

15 декабря Московское высшее общевойсковое командное училище отметит 103-летие

15 декабря 2020 года в Московском высшем общевойсковом командном орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменное училище пройдут торжественные мероприятия, посвященные 103-летию со дня своего образования.

В этот день на территории училища состоится митинг и открытие мемориальной доски с участием родных и близких выпускника училища 1985 года полковника Черникова В.В.

В рамках празднования в клубе училища состоится торжественное собрание и праздничный концерт, на котором выступят артисты вокально-инструментальных ансамблей и других творческих коллективов.

Училище было создано до опубликования декрета о создании Красной Армии и начало свою работу по личному указанию главы государства В.И. Ленина 15 декабря 1917 года, как 1-я Московская революционная пулеметная школа. В 1918 году школа преобразована в пулеметные курсы РККА, в 1922 году – в военную школу РККА. В июне 1958 года училище преобразовано в Московское Краснознаменное высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР. В 2004 году училище переименовано в Московское высшее военное командное училище (военный институт) Министерства обороны РФ. 22 марта 2017 года распоряжением Правительства РФ училище было реорганизовано в Московское высшее общевойсковое командное училище

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