12.12.2020 (18:30)

В Новосибирском Детском морском центре «Каравелла» состоялся торжественный подъем Андреевского флага

В Новосибирске в день Андреевского флага в Детском морском центре «Каравелла», подшефного части, непосредственно подчиненной Главнокомандующему ВМФ, прошли мероприятия по торжественному подъему Андреевского флага. Мероприятия были посвящены Дню Андреевского флага.

После торжественного построения и подъёма главного стяга Военно-Морского Флота, со всеми учебными группами были проведены занятия об истории учреждения Флага, наиболее значимых победах Российского флота, а также об истории Военно-Морского Флота России в целом.

Каждый учебный день в Детском морском центре «Каравелла» традиционно для Военно-Морского Флота начинается с подъема Государственного и Андреевского флагов, а также исполнения юными моряками Государственного Гимна Российской Федерации.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице