12.12.2020 (18:00)

В здании Адмиралтейства состоялась торжественная церемония принятия Военной присяги военнослужащими Центра обеспечения Главного командования ВМФ

В День Конституции в здании Адмиралтейства новобранцы центра обеспечения Главного командования ВМФ, призванные на службу в ноябре этого года, торжественно присягнули на верность Родине.

Перед принятием Военной присяги с личным составом были проведены курсы практической подготовки, в ходе которых военнослужащие смогли получить навыки по строевой, физической, и военно-медицинской подготовке, проводились ежедневные занятия по изучению общевоинских уставов и основ безопасности военной службы. Также, новобранцы выполнили первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия.

Церемонией руководили представители центра обеспечения Главного командования ВМФ. С напутственным словом выступил начальник военно-политического отдела Главного командования ВМФ капитан 1 ранга Дмитрий Дзюма.

«Произнося слова Военной присяги, за которыми стоит огромная победоносная история поколений России, вы берете на себя обязательства в верности своему Отечеству и гордость за принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации и Военно-Морскому Флоту», - отметил он.

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