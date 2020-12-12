12.12.2020 (17:45)

В Камышинкой школе № 14 третий по счету класс стал «Маргеловским»

Накануне в школе № 17 городского округа – город Камышин Волгоградской области состоялось торжественное посвящение в кадеты учащихся 5 класса.

Этот кадетский класс «Юные маргеловцы» будет уже третьим в школе. Мероприятие проходило в наставников из Камышинской десантно-штурмовой бригады, представители Военного комиссариата города Камышин, ветеранских и военно-патриотических организаций города, почётных гостей и родителей школьников.

Открыла праздничное мероприятие директор школы Татьяна Каркошкина. Затем дети произнесли слова присяги. Участие знамённой группы и оркестровой группы из гвардейского соединения ВДВ внесли торжественность в проводимое мероприятие.

С сегодняшнего дня новоиспечённые кадеты с гордостью будут носить значки, тельняшки и голубые береты - символы Воздушно-десантных войск.

Кадеты СШ №17 носят гордое звание «Юные маргеловцы» в честь легендарного командующего ВДВ, Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова, которого считают отцом «голубых беретов».

По окончании ребята возложили цветы к памятнику Герою России Александру Колгатину, и мемориальному камню в честь десантников 6-ой роты Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.



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