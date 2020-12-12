12.12.2020 (17:41)

В Ленобласти химики ЗВО ежедневно дезинфицируют более 300 военных объектов

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа ежедневно проводят мероприятия по дезинфекции территории воинских частей и объектов социальной инфраструктуры города Санкт-Петербурга и населенных пунктов Ленинградской области.

Более пятисот военнослужащих объединения в средствах индивидуальной защиты проводят обработку дезинфицирующим раствором ДТС-ГК фасадов зданий военных объектов и прилегающей территории, складов с вещевым имуществом и продовольствием, входных групп и рабочих помещений в местах дислокации соединений и воинских частей объединения.

Кроме того, расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ полка РХБ защиты армии ежедневно обрабатывают более 200 тыс.кв.м. территории военных учебных заведений, расположенных в Санкт-Петербурге.

Военнослужащие войск радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции образовательных учреждений, промышленных предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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