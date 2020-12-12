12.12.2020 (16:29)

Спецназ России и Узбекистана освободил захваченный населенный пункт в ходе учения на полигоне "Термез"

Военнослужащие специального назначения Центрального военного округа и вооруженных сил Республики Узбекистан в ходе совместного тактико-специального учения освободили условно захваченный "боевиками" населенный пункт и захватили в плен лидера бандформирования.

По легенде розыгрыша незаконное вооруженное формирование пересекло государственную границу и захватило населенный пункт. После разведки местности беспилотником из транспортно-боевого вертолета Ми-8 высадилась группа блокирования, скрытно заняла позиции и прицельным огнем уничтожила охранение.

Для уничтожения боевиков, дезорганизации управления, а также создания паники в их рядах минометные расчеты нанесли прицельный огонь по населенному пункту. После этого совместные группы спецназа, прибывшие на четырех бронеавтомобилях "Тайфун", зачистили здания от укрывшегося противника и захватили лидера боевиков. По завершении операции саперы провели обследование и разминирование населенного пункта.

Всего к основному этапу учения было привлечено около 200 военнослужащих двух стран, сотрудники силовых ведомств Республики Узбекистан, задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

Одной из главных задач учения является укрепление и развитие военного сотрудничества между вооруженными силами двух стран, а также обмен опытом в проведении специальных операции по уничтожению незаконных вооруженных формирований, разведывательно-боевых и засадных действий с применением технических средств разведки.

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