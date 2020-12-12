12.12.2020 (16:21)

Со сборных пунктов военных комиссариатов Москвы и Подмосковья в научные роты ВС РФ отправлено свыше 50 призывников

Сегодня со сборных пунктов военных комиссариатов города Москвы и Подмосковья в научные роты Вооруженных Сил Российской Федерации отправлено свыше 50 призывников, наиболее склонных к ученой работе и отобранных представителями научно-исследовательских организаций Минобороны.

По словам военного комиссара Москвы Виктора Щепилова, свыше 20 юношей из более чем 3,5 тыс. молодых жителей столицы военные комиссариаты Москвы распределили именно в научные роты. Завершающим этапом в этом процессе стала отправка призывников в войска, которая состоялась сегодня.

География призывников, которые сегодня встали в интеллектуальный армейский строй страны, весьма обширна. Все новобранцы отправятся к местам службы в выданной им повседневной форме одежды в расцветке, соответствующей видам ВС РФ. Они получат также армейский несессер, в состав которого входят более двух десятков предметов для личной гигиены. Кроме того, все призывники сдали тесты на коронавирус.

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