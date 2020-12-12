12.12.2020 (16:15)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО приняли клятву юнармейца у более чем 25 школьников Воронежской области

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приняли клятву юнармейца у более чем 25 школьников Воронежской области.

Церемония началась с построения, прослушивания гимна Российской Федерации, минутой молчания, а также со вступительных слов руководителя регионального штаба «Юнармия» по Воронежской области Александра Картавцева, который рассказал о значении данной клятвы, которая включает в себя обязанность добросовестно и с гордостью носить высокое звание юнармейца, чтить память героев и историю Родины, всегда быть защитником слабых, а также готовность нести верность своему Отечеству.

Торжественное мероприятие состоялось на территории МБОУ СОШ №68, выпускниками которой являются Дубинин Александр, посмертно награжденный орденом Красной Звезды, и Вадим Зимний – инженер боевой части связи на атомной подлодке «Комсомолец», получивший посмертно орден Красного Знамени. Воспитанникам отрядов Юнармии вручили отличительные знаки и свидетельства о регистрации в движении.

Всего в церемонии приняло участие свыше 100 человек, в числе которых родители и друзья школьников, представители ветеранских организаций, органов областной и городской администрации, командование общевойсковой армии ЗВО и уже принявшие клятву верности участники патриотического движения Юнармия. Тождественное мероприятие прошло при строгом соблюдении профилактических норм.

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