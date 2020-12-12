12.12.2020 (16:09)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по самбо
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в турнире по спортивному самбо в рамках годовой спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ.
В турнире проводимого по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения приняло участие около 30 военнослужащих, разделенных на 7 весовых категорий: до 62 кг, до 68 кг, до 74 кг, до 82 кг, до 90 кг, до 100 кг и свыше 100 кг.
По итогам состязания общекомандное первое место заняли военнослужащие роты охраны. Победителям и призёрам вручили грамоты и медали. Победители своих весовых категорий представят ОГРВ ПРРМ на соревнования по самбо среди силовых ведомств региона.
Новости по теме:
Сегодня на Балтийском флоте отмечается День утверждения Андреевского флага – Боевого знамени ВМФ России
Метки: