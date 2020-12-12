12.12.2020 (15:54)
Более 300 десантников выполнили упражнения учебных стрельб на полигоне «Камышинский» в Волгоградской области
Более 300 десантников выполнили практические упражнения учебных стрельб в рамках плановых занятий по боевой подготовке на полигоне «Камышинский» в Волгоградской области.
Перед началом проведения практического занятия каждый военнослужащий был оценен руководителем занятия в знании положений курса стрельб, условий ее выполнения, нормативов и требований безопасности.
Стрельба велась из штатного стрелкового вооружения по мишеням, установленных на различной дальности.
Практические навыки стрельбы из штатного оружия десантникам предстоит совершенствовать в повседневной боевой подготовке на протяжение всего зимнего периода обучения.