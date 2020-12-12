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12.12.2020 (15:54)

Более 300 десантников выполнили упражнения учебных стрельб на полигоне «Камышинский» в Волгоградской области

Более 300 десантников выполнили практические упражнения учебных стрельб в рамках плановых занятий по боевой подготовке на полигоне «Камышинский» в Волгоградской области.

Перед началом проведения практического занятия каждый военнослужащий был оценен руководителем занятия в знании положений курса стрельб, условий ее выполнения, нормативов и требований безопасности.

Стрельба велась из штатного стрелкового вооружения по мишеням, установленных на различной дальности.

Практические навыки стрельбы из штатного оружия десантникам предстоит совершенствовать в повседневной боевой подготовке на протяжение всего зимнего периода обучения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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