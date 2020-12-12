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12.12.2020 (15:30)

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря

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Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

При подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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