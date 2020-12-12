12.12.2020 (15:30)

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота впервые выполнил пуск четырёх баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря

Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Полет баллистических ракет «Булава» прошел в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа.

При подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» проявил высокий профессионализм и морскую выучку.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» является атомной подводной лодкой 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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