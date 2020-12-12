12.12.2020 (15:05)

Построенные военными мосты в Тульской области досрочно переданы властям

Мостовые подразделения 69 отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа возвели с опережением графика пять мостов в Тульской области. «Мы очередную задачу выполнили - по решению министра обороны Сергея Шойгу мы построили пять мостов и сдаем их в эксплуатацию», - сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков во время торжественной церемонии открытия движения по пяти возведенным автодорожным мостам в Тульской области.

«Войска выполнили работу раньше намеченных сроков. Для военных есть поручение министра, поэтому мы обязаны сделать быстро, качественно и в срок», - подчеркнул Булгаков.

Как уточнил замминистра, всего с 2018 года воинскими подразделениями МТО Вооруженных Сил в Тульской области возведено 19 мостов. «Достойный вклад Вооруженных сил для Тульской области», - рассказал Булгаков, добавив, что все военнослужащие, задействованные в работах являются мастерами своего дела.

С учетом просьбы местных жителей замминистра также пообещал, что Вооруженные силы помогут сделать тротуар. «Сделаем тротуар до Нового года», - сказал замминистра.

В свою очередь губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил Минобороны, а также лично Сергея Шойгу и Дмитрия Булгакова за выстроенное взаимодействие. «Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с Министерством обороны в ближайшие годы» – отметил губернатор.

Также замминистра обороны напомнил, что Вооруженные силы были задействованы в строительстве мостов в разных регионах России. «В Курской области мосты строили, на Дальнем Востоке, в Костроме стоят мосты вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями на всей территории страны не менее 200 мостов построено», - отметил Булгаков.

Торжественная церемония прошла в городе Белеве на Прохоровском мосту, который ранее находился в аварийном состоянии и был частично разрушен. Теперь транспортное сообщение между двумя разделенными частями города, где проживают более 12 тыс. человек, восстановлено.

Мостовые подразделения 69 отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа возвели пять мостовых переходов протяженностью от 12 до 75 метров через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через водную преграду в деревне Грибовка Тульской области. Они обеспечат круглогодичное транспортное сообщение между социально-значимыми объектами 12 населенных пунктов, в которых проживают где проживают более 20 тыс. человек. Грузоподъемность каждого возведенного автодорожного моста составляет не менее 50 т, что достаточно для обеспечения проезда не только легковой, но и грузовой техники. Срок эксплуатации мостов не менее 50 лет.

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