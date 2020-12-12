12.12.2020 (14:23)

Более 400 призывников отправились со сборных пунктов субъектов Российской Федерации в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил Российской Федерации

В октябре 2020 года начался осенний призыв граждан на военную службу. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации будет призвано и направлено для прохождения военной службы в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования 128 тыс. человек.

Сегодня состоялись отправки призывников в научные и научно-производственные роты Вооруженных Сил Российской Федерации со сборных пунктов субъектов Российской Федерации.

Всего функционирует 17 научных рот (из них 5 научных рот военного инновационного технополиса «Эра) и 4 научно-производственные роты.

Для прохождения военной службы по призыву в научные и научно-производственные роты отправлено более 400 человек (из них в военный инновационный технополис «Эра» около 100 человек).

Отбор в научные и научно-производственные роты осуществлялся путем персонального отбора в высших учебных заведениях и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах Минобороны России.

В ходе заседания призывных комиссий особое внимание уделяется профессиональному психологическому отбору, т.е. индивидуальным психологическим особенностям каждого призывника. Результаты профессионального психологического отбора учитывались призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил, рода войск, других войск, воинских формирований и органов, в которых гражданин будет проходить военную службу.

Перед отправкой к месту службы все призывники были переодеты в военную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета. Военнослужащие получили банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессер, в который входит антисептик для рук.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Научные роты» содержатся требования, предъявляемые к кандидатам для прохождения военной службы в научной роте, а также можно подать заявление (резюме) для дальнейшего отбора кандидатов для прохождения службы в научных ротах.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию, как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице