12.12.2020 (13:34)

Военные ЦВО провели дезинфекцию Казанского высшего танкового училища

Мобильные расчеты оперативного реагирования радиационной, химической и биологической защиты 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа провели дезинфекцию Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища для недопущения распространения вирусных инфекций среди курсантов, постоянно находящихся на территории учебного заведения.

В ходе работ, используя комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции, военнослужащие провели специальную обработку аудиторий и классов для занятий, спортивных залов, столовой, мест проживания курсантов.

В Центральном военном округе создано 18 мобильных отрядов оперативного реагирования и 359 дезинфекционных команд из состава войск РХБ защиты. Они за год обработали 600 объектов общей площадью 12 300 квадратных метров.

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