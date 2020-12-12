12.12.2020 (12:44)

В РВСН прошла церемония приведения молодых лейтенантов под Боевое знамя Тагильского ракетного соединения

В Тагильском ракетном соединении прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению под Боевое знамя ракетной дивизии молодых офицеров – выпускников высших военных учебных заведений 2020 года.

В мероприятии приняли участие более 70 выпускников вузов, а также командование и ветераны ракетного соединения.

К молодым офицерам с напутственным словом обратился командир Тагильской ракетной дивизии генерал-майор Юрий Сытник пожелав достойно выполнять свой долг на благо нашего Отечества, профессионального роста, достойных и верных друзей, мудрых наставников, здоровья и благополучия в семьях.

На вооружении Тагильского ракетного соединения состоит подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице