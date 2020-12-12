12.12.2020 (12:34)

В День Конституции Российской Федерации военнослужащих ЮВО в Абхазии наградили ведомственными наградами

На территории российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Конституции Российской Федерации.

На торжественном митинге более 100 военнослужащих разнородных подразделений соединения наградили ведомственными медалями Министерства обороны России «За воинскую доблесть 1, 2 и 3 степени» по итогам летнего периода обучения и высокие результаты в учебно-боевой деятельности в текущем 2020 году.

С поздравлениями к военнослужащим обратился временно исполняющий обязанности командира российской военной базы в Абхазии полковник Владимир Рогалев: «Результаты, показанные военнослужащими нашего соединения по итогам 2020 года, отмечены на самом высоком уровне. Поздравляю весь личный состав с Днем Конституции Россиийской Федерации, желаю вам и вашим семьям мира, добра и благополучия».

Справочно:

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Главный нормативный правовой акт страны был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

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