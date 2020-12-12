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12.12.2020 (12:28)

Около 10 тыс. спецназовцев ЮВО приступили к совершению прыжков с парашютом в ночное время

Около 10 тыс. военнослужащих спецназа Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению прыжков с парашютом в составе разведывательных групп в темное время суток.

В ходе выполнения упражнений воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» и Ми-26, а также выполнят ориентирование на местности.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 40 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет» и «Арбалет-2» в том числе и в ночное время.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, военнослужащие прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны действия при возникновении нештатных ситуаций.

Также с военнослужащими были проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.

В 2020 году в рамках воздушно-десантной подготовки военнослужащие спецназа ЮВО совершили порядка 38 тыс.прыжков с парашютом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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