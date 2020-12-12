12.12.2020 (12:24)

Более 100 юношей из учебных заведений Дагестана проходят сборы в центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард»

В Буйнакске, на территории современного центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» Министерства Обороны Российской Федерации проходят сборы с учащимися учебных заведений Республики Дагестан.

На базе учебно-методического центра (УМЦ) с курсантами «Авангарда» проводятся занятия по военно-прикладным дисциплинам. Юноши осваивают азы военной службы на строевом плацу, оборудованных спортивных площадках, полосе препятствий, в учебных классах, тренажёрном зале, стрелковом тире.

Под руководством опытных педагогов, инструкторов и тренеров курсанты приобретают обширные знания в области современных военных технологий и получают первые реальные навыки на занятиях по тактической, огневой, медицинской и строевой подготовке.

Сборы с молодыми людьми в «Авангарде» проходят в течение недели в режиме интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий. Всех участников сборов обеспечивают форменной одеждой, для них предусмотрено свободное время, организован отдых и персональная медицинская помощь.

Центр оборудован спальными местами, душем, туалетом, в новой столовой организовано качественное и полноценное питание.

Всего в течение года в «Авангарде» пройдут обучение свыше 6,5 тыс. старшеклассников со всех районов и населённых пунктов Дагестана. На данный момент в сборах принимают участие более 100 учащихся в возрасте 15-17 лет.

Задачей «Авангарда» является развитие командного духа, чувства ответственности за себя, друзей, родных и близких, воспитывать лидерские качества и умение определять своё предназначение, знакомить молодёжь с новинками оборонной промышленности и особенностями службы в армии.

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