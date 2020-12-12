12.12.2020 (12:19)

В День Конституции РФ отличившимся военнослужащим ЮВО вручат государственные и ведомственные награды

Торжественные митинги будут проведены в соединениях и воинских Южного военного округа (ЮВО) в День Конституции Российской Федерации.

Военный Совет ЮВО призвал командный состав округа организованно провести торжественные мероприятия по случаю памятной даты.

«Призываем достойно отметить успехи и труд военнослужащих, гражданского персонала, которые добросовестно исполняют свой долг и обязанности на благо Родины», – обратился руководящий состав ЮВО к командующим объединениями и командирам соединений и воинских частей.

Поздравляя с Днем Конституции Российской Федерации, командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников обратился к каждому военнослужащему: «Пусть каждый из нас свято чтит те ключевые моменты, которые заложены в основном законе страны, понимает степень своей ответственности перед потомками за защиту суверенитета страны, ее независимости и государственной неприкосновенности!»

Также, в рамках празднования Дня Конституции РФ, отличившимся военнослужащим ЮВО будут вручены государственные и ведомственные награды, присвоены очередные воинские звания.

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