12.12.2020 (12:14)

В День Конституции России в войсках ЮВО прошел Единый день информирования военнослужащих

В соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) в День Конституции России прошел Единый день информирования военнослужащих и гражданского персонала.

Помощники командиров соединений по военно-политической работе рассказали военнослужащим о значении Конституции, своих правах и соблюдении должностных и гражданских обязанностей как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Представители силовых структур провели лекции и беседы на правовую тематику с офицерами, военнослужащими по контракту и призыву..

Кроме того, в воинских частях ЮВО состоялись приемы по личным вопросам военнослужащих и членов их семей, вечера вопросов и ответов, информирование заявителей о принятых решениях по их вопросам и жалобам.

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