12.12.2020 (11:24)

На Черноморском флоте прошла тренировка по отражению нападения условных диверсантов на аэродром Морской авиации

На Черноморском флоте (ЧФ) личный состав дежурных подразделений провёл учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на объекты одного из аэродромов базирования Морской авиации и ПВО флота.

Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота.

По легенде учения группа неизвестных лиц предприняла попытку вооружённого захвата аэродрома.

Военнослужащие дежурного подразделения аэродрома по сигналу «Тревога» выдвинулись к месту обнаружения «противника», огневым воздействием заблокировали диверсионную группу в аэродромном сооружении и сдерживали её до прибытия подразделения усиления.

Прибывшее подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ осуществило штурм сооружения и произвело задержание «нарушителей».

В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.

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