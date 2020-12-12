12.12.2020 (11:24)
На Черноморском флоте прошла тренировка по отражению нападения условных диверсантов на аэродром Морской авиации
На Черноморском флоте (ЧФ) личный состав дежурных подразделений провёл учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на объекты одного из аэродромов базирования Морской авиации и ПВО флота.
Мероприятие прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота.
По легенде учения группа неизвестных лиц предприняла попытку вооружённого захвата аэродрома.
Военнослужащие дежурного подразделения аэродрома по сигналу «Тревога» выдвинулись к месту обнаружения «противника», огневым воздействием заблокировали диверсионную группу в аэродромном сооружении и сдерживали её до прибытия подразделения усиления.
Прибывшее подразделение усиления на универсальных бронеавтомобилях повышенной защищённости «Тайфун-К» и бронетранспортёрах БТР-82АМ осуществило штурм сооружения и произвело задержание «нарушителей».
В тренировке было задействовано более 100 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.