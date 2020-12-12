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12.12.2020 (09:49)

Командующий войсками ЦВО обсудил с начальником генштаба вооруженных сил Узбекистана вопросы региональной безопасности и развития сотрудничества

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин в ходе рабочего визита в Ташкент обсудил с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Узбекистан генерал-майором Павлом Эргашевым актуальные вопросы региональной безопасности и развития военного сотрудничества.

В ходе встречи командующий отметил позитивную динамику во взаимодействии вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан. Военнослужащие вооруженных сил Республики Узбекистан традиционно участвуют в мероприятиях оперативной и боевой подготовки ЦВО, сборах, командно-штабных тренировках и учениях. Растет и количество масштабных совместных мероприятий. В 2020 году их число достигло десяти, что в пять раз больше по сравнению с 2017 годом.

"С 2017 года сотрудничество между нашими оборонными ведомствами постоянно развивается и, что важно, имеет практическую направленность. Нельзя не отметить общую положительную динамику, особенно при проведении мероприятий совместной подготовки. Представители вооруженных сил Узбекистана стали постоянными участниками мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых в Центральном военном округе", — сказал генерал-полковник Александр Лапин.

Также на встрече стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и обсудили порядок выполнения отдельных мероприятий подготовки, спланированных на 2021 год.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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