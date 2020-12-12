12.12.2020 (09:00)

Офицеры ВВО провели с юнармейцами Приамурья уроки «мужества», посвященные Дню Героев Отечества

Офицеры Восточного военного округа и ветераны военной службы провели уроки «мужества» со школьниками и юнармейцами Приамурья. Мероприятия были посвящены празднованию Дня Героев Отечества.

Офицеры рассказали о славных страницах военной истории Отчества на примерах конкретных людей - Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Также были проведены познавательные беседы среди военнослужащих по призыву в соединениях и воинских частях Амурского объединения ВВО. Особое внимание было уделено рассказам о подвигах Героев Советского Союза и России в разные времена проходящих службу в общевойсковом объединении округа.

Справочно:

За мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 48 воинам 29 стрелкового корпуса, правопреемником которого является Амурское объединение ВВО, присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них — старший лейтенант Иван Ладушкин, младший лейтенант Владимир Леваков и сержант Николай Носуля — навечно зачислены в списки соединений объединения. В 2012 году высокое звание Героя России было присвоено командиру батальона соединения связи объединения майору Сергею Солнечникову. Он накрыл собой гранату, неудачно брошенную во время занятий обучаемым. Ценой своей жизни офицер спас жизнь своего подчиненного.

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