12.12.2020 (08:30)

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота за год суммарно провели в море более 10 тыс. суток

Вспомогательные суда Тихоокеанского флота по итогам 2020 года признаны одними из самых ходовых на ТОФ. Общая продолжительность их работы в море превысила 10 тыс. суток.

Суда вспомогательного флота в Приморье и на Камчатке в текущем году принимали участие в трех дальних походах, ледоколами «Садко» и «Иван Сусанин», совместно с судном «Росморпорта», отработана ледовая проводка отрядов кораблей через ледовые поля в районе пролива Лаперуза. Силы вспомогательного флота были задействованы в военно-морском учении «Океанский щит-2020» и двустороннем российско-индийском учении «Индра Нэви-2020».

Обеспечено проведение более 30 артиллерийской и 8 ракетных стрельб, выполнено более 3 тыс. буксировочных работ.

Только госпитальное судно «Иртыш», которое осуществляло медицинское обеспечение учений флота с группировкой сил в дальней морской зоне провело в море почти 5 месяцев и прошло более 12 тыс. морских миль.

В интересах флота выставлено более 100 комплектов рейдового оборудования, проведено более 200 замеров физических полей.

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