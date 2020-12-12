12.12.2020 (08:00)

Сотрудники военной автомобильной инспекция ВВО в Забайкалье провели акцию «Автошина»

Сотрудники военной автомобильной инспекции Восточного военного округа в целях предотвращения заносов и дорожно-транспортных происшествий в Забайкальском крае провели акцию «Автошина».

Основной задачей военных автоинспекторов стала проверка остаточной глубины рисунка протектора зимних автошин, гарантирующих хорошее сцепление с дорогой. Также обязательную проверку при помощи специальных приборов прошло правильность установки шин и дисков, наличие болтов, шпилек крепления, а также целостность автошин.

В целях профилактики дорожно-транспортных нарушений военные автоинспекторы также разъясняли водителям сезонную необходимость к требованиям, предъявляемые к автомобильным шинам, объясняли недопустимость использования изношенных покрышек.

За время проведения акции сотрудники военной автоинспекции проверили проверку около 200 единиц военной техники.

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