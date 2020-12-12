12.12.2020 (07:30)

С женами военнослужащих соединений и воинских частей ВВО дислоцированных в Республике Бурятии проведены собрания

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Республике Бурятия, состоялось собрания с участием жен военнослужащих, на котором обсудили вопросы подготовки и проведения новогодних праздников.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности проведения праздничных мероприятий в условиях распространения вирусной инфекции, недопущению нарушений требований санитарно-эпидемиологических правил. Женщины поделились своими предложениями и советами в организации праздника.

Женские общественные организации активно оказывает помощь командованию соединений и воинских частей объединения ВВО в духовно-патриотическом воспитании военнослужащих, решении социально-бытовых проблем многодетных и молодых семей, а также организации досуга детей военнослужащих.

На постоянной основе женсовет организует большое количество культурно-массовых мероприятий поразличной тематике. Также регулярно проводятся собрания с женами военнослужащих по интересующим их вопросам, оказывается помощь в трудоустройстве жен военнослужащих.

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