12.12.2020 (06:30)
Военнослужащие Улан-Удэнского гарнизона возложили венки к Вечному огню в День героев Отечества
Военнослужащие Улан-Удэнского гарнизона возложили венки и цветы к мемориальным комплексам и памятникам павшим Героям на полях сражения в годы Великой Отечественной войны в День героев Отечества.
В торжественной церемонии приняли участие командование общевойсковой армии Восточного военного округа, ветераны локальных конфликтов и Вооруженных сил, военнослужащие, активисты общественных организаций и юнармейцы.
День героев Отечества - памятная дата в России, с 2007 года отмечаемая ежегодно 9 декабря в честь Героев Российской Федерации и Советского Союза, а также кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.
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