12.12.2020 (05:30)

Военнослужащие ВВО провели тренировку по вывозу запасов материаль-ных средств, находящихся на хранении

С подразделением танкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, была проведена тренировка по подъему войсковых запасов материальных средств. Данное мероприятие выполнено в ходе проведения методических сборов с руководящим составом ВВО.

В ходе тренировки военнослужащие прибыли в места хранения техники и материальных средств, подготовили технику к совершению марша и выдвинулись на ней в указанный район.

Таким образом, военнослужащие выполнили доставку в указанный район войсковых запасов материальных средств, в частности горючих и смазочных материалов, боеприпасов, продовольствия, имущества связи, имущества службы радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерного и медицинского имущества.

Данное занятие проведено с целью проверки порядка содержания техники и войсковых запасов материальных средств, а также проверке боевой готовности военнослужащих сводного подразделения.

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