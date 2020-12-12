12.12.2020 (04:30)
Юнармейцы Хабаровска приняли участие в праздновании Дня Героев Отечества
В торжественных мероприятиях, приуроченных Дню Героев Отечества, приняли участие юнармейцы Хабаровска.
Праздничные мероприятия начались с несения Вахты Памяти юнармейцами военно-патриотического объединения «Дозор» и возложения цветов к стеле «Город воинской славы».
В честь Дня Героев Отечества был открыт новый арт-объект в сквере воинской славы Хабаровска. Новый арт-объект изображён в виде самолёта ИЛ-4 и сложен из более 7000 фотографий дальневосточников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
Помимо этого, более 10 самых лучших воспитанников военно-патриотических клубов «Отвага» и «Каскад» вступили в ряды юнармейского братства, после произнесения торжественной клятвы юнармейца.
Метки: