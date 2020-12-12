12.12.2020 (04:30)

Юнармейцы Хабаровска приняли участие в праздновании Дня Героев Отечества

В торжественных мероприятиях, приуроченных Дню Героев Отечества, приняли участие юнармейцы Хабаровска.

Праздничные мероприятия начались с несения Вахты Памяти юнармейцами военно-патриотического объединения «Дозор» и возложения цветов к стеле «Город воинской славы».

В честь Дня Героев Отечества был открыт новый арт-объект в сквере воинской славы Хабаровска. Новый арт-объект изображён в виде самолёта ИЛ-4 и сложен из более 7000 фотографий дальневосточников, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Помимо этого, более 10 самых лучших воспитанников военно-патриотических клубов «Отвага» и «Каскад» вступили в ряды юнармейского братства, после произнесения торжественной клятвы юнармейца.

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