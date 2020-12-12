12.12.2020 (04:00)

Юнармейцы Приморского края приняли участие в фестивале лиги КВН

На этой неделе Юнармейцы с. Хороль Приморского края, закрепленного за мотострелковым соединением общевойсковой армии ВВО (с. Сибирцево), приняли участие в Фестивале Всероссийской Юнармейской лиги КВН.

Фестиваль КВН проходил в режиме онлайн. Две команды из детского центра «Отечество», Хорольского муниципального района, Приморского края, дебютировали на онлайн сцене фестиваля. Это первый опыт участия Приморских юнармейцев в мероприятиях такого уровня.

Всероссийская Юнармейская Лига КВН начала свою работу в 2019 году. Это уникальная площадка для реализации творческого потенциала участников Движения. Юнармейский КВН - является одним из ярких событий года. В 2020 году, в период коронавирусных ограничений, Юнармейская Лига вышла за пределы привычных рамок и прошла в онлайн-формате.

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